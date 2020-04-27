«Спортинг» хочет подписать брата Жоау Мариу, чтобы убедить игрока вернуться

Полузащитник «Интера» Жоау Мариу, который выступает на правах аренды за «Локомотив», может продолжить карьеру в «Спортинге». Чтобы убедить его, португальский клуб рассматривает возможность подписать брата игрока, сообщает Sempre Inter.

Уилсон Эдуарду выступает за «Брагу». Его контракт истечет по окончании текущего сезона. «Спортинг» может подписать 29-летнего игрока в качестве свободного агента.

Контракт 27-летнего Жоау Мариу с «Интером» рассчитан до лета 2022 года. В нынешнем сезоне хавбек провел за «Локо» в общей сложности 15 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 4 голевые передачи. Он является воспитанником «Спортинга».