Sport24: «Ахмат» интересуется полузащитником ЦСКА Бистровичем

Грозненский «Ахмат» рассматривает возможность приобретения полузащитника московского ЦСКА Кристияна Бистровича, сообщает Sport24.

По информации издания, 26-летний хорват рассматривается в качестве замены Артему Тимофееву, контракт которого истекает 30 июня 2024 года.

В сезоне-2023/24 Бистрович выступал за калининградскую «Балтику» на правах аренды. За клуб он 31 матч и забил 3 гола. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 2 миллиона евро.