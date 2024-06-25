Sport24: «Ахмат» интересуется полузащитником ЦСКА Бистровичем
Грозненский «Ахмат» рассматривает возможность приобретения полузащитника московского ЦСКА Кристияна Бистровича, сообщает Sport24.
По информации издания, 26-летний хорват рассматривается в качестве замены Артему Тимофееву, контракт которого истекает 30 июня 2024 года.
В сезоне-2023/24 Бистрович выступал за калининградскую «Балтику» на правах аренды. За клуб он 31 матч и забил 3 гола. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 2 миллиона евро.
Источник: Sport24
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