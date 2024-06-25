«Локомотив» не собирается отпускать Сильянова
В пресс-службе московского «Локомотива» отреагировали на информацию об интересе ряда клубов РПЛ к защитнику железнодорожников Александру Сильянову.
«Ранее эту новость уже опровергал агент футболиста, со своей стороны мы так же говорим о не соответствии действительности данной информации. Сильянов — игрок основного состава. Так что ни в ближайшей, ни в далекой перспективе «Локомотив» не рассматривает его уход в другой клуб», — сказали в пресс-службе клуба Sport24.
В прошлом сезоне 23-летний Сильянов провел за «Локомотив» 27 матчей. Его контракт с красно-зелеными действует до лета 2026 года. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Спартака», «Динамо» и «Краснодара».
«Локомотив» по итогам сезона-2023/24 занял четвертое место в чемпионате России, набрав 53 очка.
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3
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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7
|Ростов
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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11
|Факел
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12
|Оренбург
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13
|Пари НН
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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16
|Акрон
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Ростов – ЦСКА
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Кр. Советов – Зенит
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Динамо – Факел
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Локомотив – Акрон
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Ахмат – Краснодар
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Пари НН – Рубин
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Оренбург – Спартак
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Химки – Динамо Мх
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