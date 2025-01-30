Сперцян о словах Кокорина: «РПЛ — тяжелый чемпионат»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал заявление нападающего «Ариса» Александра Кокорина, раскритиковавшего уровень чемпионата России по футболу.

Экс-форвард сборной России в интервью нападающему «Краснодара» Федору Смолову на его личном YouTube-канале назвал РПЛ «говном».

— Как тебе слова Кокорина?

— Не досмотрел до конца. Но я к чемпионату России отношусь нормально. Это тяжелый чемпионат. Когда я дебютировал и сейчас — стало немного легче, нет еврокубков. Я был молодой, тогда было тяжелее.

Кокорин играл в чемпионате России за московское «Динамо», «Зенит», «Сочи» и московский «Спартак» с 2008 по 2021 год.