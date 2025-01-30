Зобнин: «Спартак», безусловно, укомплектован. Хотя всегда хочется большего»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился мнением о силе текущего состава команды.

— Насколько «Спартак» укомплектован?

— Команда, безусловно, укомплектована. Конечно, всегда хочется лучшего... Хочется качественных футболистов в такой клуб, как «Спартак», чтобы бороться за самые высокие места. У нас есть люди, которые принимают решения по игрокам, количеству футболистов, по трансферам. Для меня в этом никакой проблемы нет. Сколько нужно команде игроков, столько и будет.

— Как отреагировал на уход Селихова? Ты теперь единственный в команде хранитель победных традиций.

— Давление всегда чувствуется. Понятно, что я остался один из чемпионского состава «Спартака». Жалко, что Саша ушел. Но когда-то и я покину «Спартак», и остальные игроки уйдут из клуба. Это футбол, жизнь... Ничего вечного не бывает. Нужно давать максимум здесь и сейчас, жить сегодняшним днем.

— Какую задачу поставили на зимний турнир?

— У нас задача хорошо подготовиться к сезону, обойтись без травм и быть в хорошей форме к первому матчу [РПЛ].

Зобнин играет за «Спартак» с лета 2016 года. За это время он стал с командой чемпионом и обладателем Кубка России. Transfermarkt оценивает 30-летнего футболиста в 3,5 миллиона евро.

В текущем сезоне на его счету 10 матчей и 1 гол за клуб во всех турнирах. Контракт россиянина рассчитан до лета 2025 года.