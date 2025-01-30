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Сегодня, 22:25

Зобнин: «Спартак», безусловно, укомплектован. Хотя всегда хочется большего»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился мнением о силе текущего состава команды.

— Насколько «Спартак» укомплектован?

— Команда, безусловно, укомплектована. Конечно, всегда хочется лучшего... Хочется качественных футболистов в такой клуб, как «Спартак», чтобы бороться за самые высокие места. У нас есть люди, которые принимают решения по игрокам, количеству футболистов, по трансферам. Для меня в этом никакой проблемы нет. Сколько нужно команде игроков, столько и будет.

— Как отреагировал на уход Селихова? Ты теперь единственный в команде хранитель победных традиций.

— Давление всегда чувствуется. Понятно, что я остался один из чемпионского состава «Спартака». Жалко, что Саша ушел. Но когда-то и я покину «Спартак», и остальные игроки уйдут из клуба. Это футбол, жизнь... Ничего вечного не бывает. Нужно давать максимум здесь и сейчас, жить сегодняшним днем.

— Какую задачу поставили на зимний турнир?

— У нас задача хорошо подготовиться к сезону, обойтись без травм и быть в хорошей форме к первому матчу [РПЛ].

Зобнин играет за «Спартак» с лета 2016 года. За это время он стал с командой чемпионом и обладателем Кубка России. Transfermarkt оценивает 30-летнего футболиста в 3,5 миллиона евро.

В текущем сезоне на его счету 10 матчей и 1 гол за клуб во всех турнирах. Контракт россиянина рассчитан до лета 2025 года.

Роман Зобнин
ФК Спартак (Москва)
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«Байер» — «Спарта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
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«Лилль» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Селтик»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
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«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
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Зенит – ЦСКА
 - : -
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Ахмат – Рубин
 - : -
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Краснодар – Кр. Советов
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