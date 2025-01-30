Сперцян: «Краснодар» знает ошибки, которые были в прошлом году»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян поделился мнением об уровне команды в этом сезоне РПЛ.

«Мы знаем ошибки, которые были в прошлом году. Понимаем, как их избежать. Будем стараться выполнить. Ошибки были во многом — начиная с психологии. Сейчас мы сильнее. Как минимум, из-за опыта», — сказал хавбек.

«Краснодар» с 39 очками после 18 туров лидирует в таблице РПЛ, опережая «Зенит» (39) по дополнительным показателям.