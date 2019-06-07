Специальная служба РФС займется профилактикой и мониторингом договорных матчей

Российский футбольный союз (РФС) создаст специальную службу, которая будет заниматься профилактикой, мониторингом и пресечением договорных матчей. Об этом сообщил президент РФС Александр Дюков.

- Сейчас мы готовим поправки в регламент, чтобы у нас была возможность усилить ответственность за попытки влиять на результат, - отметил Дюков. - Кроме того, в РФС будет создана специальная служба, которая будет заниматься профилактикой, мониторингом и пресечением противоправного влияния на результаты футбольных матчей. (Илья Андреев)

Дюков доволен решением КДК по матчу "Чайка" – "Черноморец"

