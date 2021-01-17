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Специалисты оценили тренировки «Спартака»: «Это какое-то неправильное регби»

21:02
Игроки &quot;Спартака&quot; на тренировке. Фото Twitter
Игроки &quot;Спартака&quot; на тренировке. Фото Twitter
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Пресс-служба Федерации регби России пошутила над тренировками футбольного «Спартака» на сборах в Дубае. В одном из занятий футболисты красно-белых боролись за гигантский мяч.

«Это какое-то неправильное регби», — говорится в сообщении федерации в Twitter.

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