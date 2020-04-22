РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Спасибо». Каррера ответил на поздравление «Спартака» с днем рождения

14:11
Поздравление Массимо Карреры с днем рождения от «Спартака. Фото Instagram
Поздравление Массимо Карреры с днем рождения от «Спартака. Фото Instagram
Теги:

Главный тренер АЕКа Массимо Каррера поблагодарил свой бывший клуб «Спартак» за поздравление с 56-летием.

— Buon Compleanno, Massimo! — написал «Спартак» по-итальянски. — желаем успехов и новых трофеев в тренерской карьере.

— Спасибо, — по-русски ответил Каррера.

Итальянец вошел в штаб тогдашнего главного тренера «Спартака» Дмитрия Аленичева летом 2016 года, а после вылета клуба из квалифиции Лиги Европы и ухода Аленичева стал исполняющим обязанности главного тренера. Под его руководством красно-белые в 2017 году впервые за 16 лет стали чемпионами России, а позже победили в Суперкубке страны. Итальянец покинул «Спартак» в октябре 2018 года, а с конца декабря 2019 стал главным тренером АЕКа.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир