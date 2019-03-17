17:49 | Футбол — РПЛ

"Спартак" – "Зенит": Лунев и Дзюба выйдут с первых минут у гостей

1
Обсудить

Официальный сайт Российской премьер-лиги опубликовал стартовый состав "Зенита" на матч 20-го тура чемпионата России со "Спартаком". Встреча пройдет сегодня, 17 марта, начало – в 19.00 (мск).

Стартовый состав "Зенита": Лунев – Смольников, Иванович, Ракицкий, Жирков – Барриос, Кузяев, Нобоа, Ригони – Азмун, Дзюба.

Запасные: Кержаков, Городовой, Нету, Анюков, Маммана, Шатов, Оздоев, Мак, Эрнани, Краневиттер, Заболотный, Дриусси.

"Зенит" лидирует с 40 очками в турнирной таблице РПЛ, а "Спартак" с 32 баллами располагается на 4-й строчке.

Все о чемпионате России – здесь

Спартак - Зенит

 

Результаты опроса

20862 чел.

Как закончится матч 20-го тура РПЛ "Спартак" - "Зенит"?
8.7%
Крупной победой "Спартака"
36.1%
Победой "Спартака" с разностью в один-два мяча
20.3%
Результативной ничьей
5.9%
Нулевой ничьей
6.6%
Крупной победой "Зенита"
22.4%
Победой "Зенита" с разностью в один-два мяча

Дополнительная информация

https://premierliga.ru/match/match_12732.html

1
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ