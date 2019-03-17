"Спартак" – "Зенит": Лунев и Дзюба выйдут с первых минут у гостей

Официальный сайт Российской премьер-лиги опубликовал стартовый состав "Зенита" на матч 20-го тура чемпионата России со "Спартаком". Встреча пройдет сегодня, 17 марта, начало – в 19.00 (мск).

Стартовый состав "Зенита": Лунев – Смольников, Иванович, Ракицкий, Жирков – Барриос, Кузяев, Нобоа, Ригони – Азмун, Дзюба.

Запасные: Кержаков, Городовой, Нету, Анюков, Маммана, Шатов, Оздоев, Мак, Эрнани, Краневиттер, Заболотный, Дриусси.

"Зенит" лидирует с 40 очками в турнирной таблице РПЛ, а "Спартак" с 32 баллами располагается на 4-й строчке.

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