«Спартак» заплатил за Соболева больше изначальной суммы

«Спартак» выкупил у «Крыльев Советов» нападающего Александра Соболева за более высокую сумму, чем было прописано в изначальном соглашении. Красно-белые взяли форварда в аренду в начале года, а в понедельник активировали опцию выкупа. По данным «СЭ», аренда обошлась в 500 тысяч евро, а полноценный трансфер был прописан в размере 4,5 миллиона.

— Сегодня «Спартак» воспользовался опцией выкупа Александра Соболева, которая была предусмотрена арендным соглашением, — цитирует ТАСС главу совета директоров «Крыльев» Александра Фетисова. — При переходе в «Спартак» мы учитывали желание Александра и интересы нашего клуба. Отмечу, что этот трансфер станет одним из самых коммерчески успешных в истории «Крыльев». Сумма соглашения конфиденциальна и по условиям договора не подлежит разглашению, но могу сказать, что нам удалось увеличить первоначальную сумму выкупа Соболева.

Соболев провел в составе «Спартака» 4 матча и отметился тремя голевыми передачами.