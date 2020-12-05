Тедеско об отсутствии лидеров: «Спартак» уже провели много матчей без лидеров"

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился ожиданиями от матча 17-го тура Тинькофф-РПЛ против «Тамбова». В матче не примут участия дисквалифицированный Роман Зобнин и травмированные Александр Соболев и Александр Кокорин.

— На этой неделе мы проверяли несколько вариантов игры, — сказал Тедеско в эфире «Матч премьер». — Всегда непросто играть без лидеров, особенно таких, как Зобнин. Он вице-капитан, играет важную роль в команде, вне зависимости от позиции.

Но у нас молодая команда с сильным составом, мы уже провели много матчей без травмированных и дисквалифицированных лидеров.

Трансляция матча «Спартак» — «Тамбов»