Тедеско об отсутствии лидеров: «Спартак» уже провели много матчей без лидеров"
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился ожиданиями от матча 17-го тура Тинькофф-РПЛ против «Тамбова». В матче не примут участия дисквалифицированный Роман Зобнин и травмированные Александр Соболев и Александр Кокорин.
— На этой неделе мы проверяли несколько вариантов игры, — сказал Тедеско в эфире «Матч премьер». — Всегда непросто играть без лидеров, особенно таких, как Зобнин. Он вице-капитан, играет важную роль в команде, вне зависимости от позиции.
Но у нас молодая команда с сильным составом, мы уже провели много матчей без травмированных и дисквалифицированных лидеров.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю