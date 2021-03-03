Евгений Гинер о Юрии Розанове: «Наш преданный болельщик и настоящий друг»
16:06
Президент ЦСКА Евгений Гинер в интервью «СЭ» прокомментировал смерть известного комментатора и журналиста Юрия Розанова.
«Великий комментатор, уникальный профессионал, большой человек с большим сердцем... Наш преданный болельщик и настоящий друг. Именно таким запомнится мне Юрий Розанов. И всем нам будет не хватать его неповторимых репортажей. Искренние соболезнования родным и близким Юрия Альбертовича», — сказал Гинер.
О смерти Юрия Розанова стало известно 3 марта. Последние два года он боролся с онкологией.
С минуты молчания в память о Розанове начнутся предстоящие игры плей-офф КХЛ и все матчи 21-го тура российской премьер-лиги.
(Максим Алланазаров)
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