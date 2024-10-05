«Зенит» — «Оренбург»: команды не открыли счет в первом тайме

«Зенит» и «Оренбург» не забили голов в первом тайме матча 11-го тура чемпионата России — 0:0. Игра проходит в Санкт-Петербурге.

В первые 45 минут встречи сине-бело-голубые нанесли 4 удара в створ ворот соперника, на счету оренбуржцев один удар.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Оренбург».