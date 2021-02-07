Нападающий «Спартака» Александр Соболев после столкновения с бразильским защитником «Риги» Уэсли Натаном не смог продолжить товарищеский матч. 23-летний российский форвард был заменен в начале первого тайма.

Футболисты столкнулись на 8-й минуте встречи. Соболев долго лежал на газоне, держась за колено, после чего он был выведен с поля в сопровождении медперсонала.

В ноябре 2020 года нападающий красно-белых перенес операцию на колене.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Рига»