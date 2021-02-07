«Зенит» может отпустить Дриусси в «Ривер Плейт»
«Зенит» готов отпустить нападающего команды Себастьяна Дриусси в «Ривер Плейт», информирует El Intransigente 6 февраля. Речь идет о годичной аренде игрока, который попросил руководство питерского клуба разрешения вернуться в бывшую команду.
Дриусси при этом пообещал продлить контракт. Если «Зенит» не согласится отпустить его в аренду, то аргентинец доработает оставшееся время контракта (до 2022 года) и покинет клуб бесплатно.
Как отмечается, Дриусси уедет в «Ривер Плейт» в ближайшее время, если «Зенит» сможет найти ему замену. Трансферное окно в Аргентине закрывается 18 февраля.
24-летний Дриусси перешел в «Зенит» из «Ривер Плейт» в 2017 году за 15 миллионов евро.
В этом сезоне в РПЛ он провел 11 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
Дополнительная информация:
https://elintransigente.com/2021/02/gallardo-ya-lo-sabe-zenit-tomo-una-decision-final-sebastian-driussi-y-la-noticia-impacto-de-lleno-en-river/
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