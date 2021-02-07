«Спартак» отреагировал на травму Соболева: «Саша, здоровья!»
15:22
«Спартак» в своем Twitter ппожелал здоровья нападающему Александру Соболеву.
«Саша, здоровья!», — говорится в сообщении.
Футболист получил травму колена в товарищеском матче против «Риги», когда на 8-й минуте столкнулся с бразильским защитником Уэсли Натаном.
Соболев долго лежал на газоне, держась за колено, после чего он был выведен с поля в сопровождении медперсонала.
Напомним, что в ноябре 2020-го Соболев перенес операцию на колене.
Саша, здоровья! ?#СпартакРига pic.twitter.com/ywscQsWtgR— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 7, 2021
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