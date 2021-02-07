«Спартак» отреагировал на травму Соболева: «Саша, здоровья!»

«Спартак» в своем Twitter ппожелал здоровья нападающему Александру Соболеву.

«Саша, здоровья!», — говорится в сообщении.

Футболист получил травму колена в товарищеском матче против «Риги», когда на 8-й минуте столкнулся с бразильским защитником Уэсли Натаном.

Соболев долго лежал на газоне, держась за колено, после чего он был выведен с поля в сопровождении медперсонала.

Напомним, что в ноябре 2020-го Соболев перенес операцию на колене.

"СЭ" ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Рига»