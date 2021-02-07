РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Спартак» отреагировал на травму Соболева: «Саша, здоровья!»

15:22
Теги:

«Спартак» в своем Twitter ппожелал здоровья нападающему Александру Соболеву.

«Саша, здоровья!», — говорится в сообщении.

Футболист получил травму колена в товарищеском матче против «Риги», когда на 8-й минуте столкнулся с бразильским защитником Уэсли Натаном.

Соболев долго лежал на газоне, держась за колено, после чего он был выведен с поля в сопровождении медперсонала.

Напомним, что в ноябре 2020-го Соболев перенес операцию на колене.

"СЭ" ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Рига»

Спартак — Рига

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир