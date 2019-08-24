«Спартак» разгромлен «Крыльями Советов» в матче молодежных команд

В матче 7-го тура первенства среди молодежных команд премьер-лиги «Спартак» проиграл на выезде «Крыльям Советов» со счетом 1:4. В другом матче «Арсенал» был сильнее «Оренбурга» — 2:1.

Молодежные команды

7-й тур

«Крылья Советов» (Самара) — «Спартак» (Москва) — 4:1 (1:1)

Голы: Босов, 32 (1:0). Данилин, 41 (1:1). Тюрин, 48 (2:1). Трубин, 66 (3:1). Шерстнев, 90+2 (4:1).

Судья: Крюков (Саранск).

24 августа. Самара. Стадион «Металлург (Запасное поле)».

«Арсенал» (Тула) — «Оренбург» — 2:1 (0:1)

Голы: Палагута, 45+1 (0:1). Хабибов, 70 (1:1). Мусаев, 76 (2:1).

Удаление: Палажнов (Оренбург), 86.

Судья: Карасев (Псков).

24 августа. Тула. Стадион «ДЮСШ Арсенал».