"Спартак" разгромил "Зенит"

"Спартак" на турнире в Катаре разгромил "Зенит" (3:0). Голами в составе красно-белых отметились Георгий Мелкадзе, Денис Глушаков и Луиз Адриану.

Для "Спартака" это вторая победа на турнире в Катаре, для "Зенита" – второе поражение, питерцы потеряли шансы на первое место.

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"Зенит" (Санкт-Петербург) – "Спартак" (Москва) – 0:3 (0:2)

Голы: Мелкадзе, 28 (0:1). Глушаков, 29 (0:2). Луиз Адриану, 73 (0:3).

"Зенит": Кержаков (Лунев, 46), Смольников (Анюков, 64), Маммана (Иванович, 46), Нету (Мевля, 65), Жирков (Набиуллин, 46), Кузяев (Оздоев, 65), Маркизио (Мусаев, 46), Эрнани (Краневиттер, 65), Шатов (Ригони, 46), Дзюба (Мак, 46), Дриусси (Заболотный, 57).

"Спартак": Максименко (Селихов, 46), Рассказов (Маслов, 64), Джикия (Гапонов, 77), Кутепов (Миронов, 87), Мельгарехо (Зобнин, 46), Ломовицкий (Умяров, 46), Гулиев (Айртон Лукас, 46), Глушаков (Педро Роша, 46), Мелкадзе (Луиз Адриану, 64), Ханни (Ташаев, 46), Зе Луиш (Игнатов, 46. Глушенков, 77).

Предупреждения: Нету, 15. Джикия, 73. Кутепов, 77. Умяров, 90.

Судьи: Лапочкин. Кудрявцев (оба - Санкт-Петербург), Аверьянов (Москва).

25 января. Доха. Стадион "Доха Спортс Сити".

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