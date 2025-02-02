«Спартак» рассматривает покупку нападающего АЕКа Гарсию на позицию форварда

Нападающего АЕКа Леви Гарсию рассматривают в «Спартаке» как запасной вариант на позицию центрфорварда, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, к кандидатуре Гарсии в «Спартаке» обратились после того, как не получилось организовать трансфер двух других неназванных форвардов. Главному тренеру «красно-белых» Деяну Станковичу очень нравится нападающий, он настаивает на его трансфере. При этом сохраняется вероятность перехода в московский клуб другого форварда — руководство «красно-белых» смущает цена за Гарсию и то, что он профильный вингер, выступающий на позиции форварда.

27-летний футболист выступает за АЕК с 2020 года. В этом сезоне в 20 матчах во всех турнирах он забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.