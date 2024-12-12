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Сегодня, 13:26

Алдонин — о результатах опроса ВЦИОМ: «Не чувствую, чтобы интерес к футболу упал в нашей стране за последние годы»

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Бывший защитник ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин в разговоре с «СЭ» оценил результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) о национальном виде спорта в России.

В результате опроса выявили, что 27 процентов россиян считают хоккей национальным видом спорта, еще 9 процентов — фигурное катание и футбол.

«У меня другое понимание. Я так не считаю. Не чувствую, чтобы интерес к футболу упал в нашей стране за последние годы. Самое удивительное, что это все раздувается извне. Кто бы что ни говорил, ни писал, ни пытался переубедить людей, но футбол — это спорт номер один у нас и во всем мире. Это неоспоримо», — сказал Алдонин «СЭ».

Дарик Агаларов

Евгений Алдонин
Футбол
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«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Динамо» (Махачкала) — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Крылья Советов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Химки»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Оренбург»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 00:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
28.02 00:00
Спартак – Оренбург
 - : -
28.02 00:00
Ростов – Динамо
 - : -
28.02 00:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
28.02 00:00
Ахмат – Рубин
 - : -
28.02 00:00
Пари НН – Акрон
 - : -
28.02 00:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
28.02 00:00
Химки – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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