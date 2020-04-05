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«Спартак» поздравил Федуна с 64-летием

11:35
Леонид Федун. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Леонид Федун. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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«Спартак» в своем Twitter-аккаунте поздравил с днем рождения владельца клуба Леонида Федуна. Сегодня, 5 апреля ему исполнилось 64 года.

— Поздравляем Леонида Арнольдовича Федуна! Председателю совета директоров ФК «Спартак-Москва» сегодня исполняется 64 года, — говорится в сообщении официального Twitter-аккаунта «Спартака». — От лица всех спартаковцев мы желаем Леониду Арнольдовичу крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов в бизнесе и новых больших побед любимой команды!

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