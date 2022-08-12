Николай Заболотный о Кокорине: «И мотивация, и завершение — все у него было»

Вратарь «Сочи» Николай Заболотный поделился мнением об игре экс-форварда сочинской команды Александра Кокорина.

«Помню, как к нам на сборы в Турцию приехал Александр Кокорин. Выглядел очень хорошо! И мотивация, и завершение — все у него было, находился на подъеме. Знаю Кокорина давно, еще по молодежной сборной — видел, на что он способен. И даже на этом фоне все, что я видел от Кокорина в «Сочи» — супер. Что с ним случилось дальше, уже не знаю», — приводит слова Заболотного Sport24.

Кокорин выступал за «Сочи» в 2020 году. На его счету 10 матчей, в которых он забил 7 голов.