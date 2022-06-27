«Спартак» потроллил Джордана Ларссона после ухода шведа из клуба
«Спартак» в социальных сетях потроллил шведского нападающего Джордана Ларссона после его ухода из клуба. 27 июня форвард официально расторг контракт с московским клубом.
В записи в социальных сетях «Спартак» назвал Ларссона «агентом 007», поскольку шведский надающий не забил ни одного гола, не отдал ни одной результативной передачи, но дал 7 интервью.
25-летний Ларссон доигрывал прошлый сезон в Швеции, в составе АИКа. В 11 матчах он забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.
Источник: https://t.me/fcsmtg
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Оренбург – Кр. Советов
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|16.07
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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