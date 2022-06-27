«Спартак» потроллил Джордана Ларссона после ухода шведа из клуба

«Спартак» в социальных сетях потроллил шведского нападающего Джордана Ларссона после его ухода из клуба. 27 июня форвард официально расторг контракт с московским клубом.

В записи в социальных сетях «Спартак» назвал Ларссона «агентом 007», поскольку шведский надающий не забил ни одного гола, не отдал ни одной результативной передачи, но дал 7 интервью.

25-летний Ларссон доигрывал прошлый сезон в Швеции, в составе АИКа. В 11 матчах он забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.