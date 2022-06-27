«Спартак» и нападающий Джордан Ларссон расторгли контракт по соглашению сторон

«Спартак» и нападающий Джордан Ларссон расторгли трудовой договор по соглашению сторон, сообщает сайт клуба.

25-летний швед покидает московский клуб в статусе свободного агента.

«Благодарим Джордана за время, проведенное в «Спартаке», — говорится в заявлении на сайте красно-белых.

Ларссон провел за «Спартак» 83 матча и забил 27 мячей, завоевав командой серебряную медаль РПЛ и внес вклад в победу в БЕТСИТИ Кубке России.

Джордан Ларссон доигрывал прошлый сезон в Швеции, в составе АИКа. В 11 матчах он забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.