«Ахмат» завершил подготовительные сборы в Саранске

Грозненский «Ахмат» завершил первые подготовительные сборы в Саранске. Об этом информирует пресс-служба клуба.

В заключительный день сборов клуб из Грозного провел товарический матч с «Зенитом» из Пензы, который разгромил со счетом 9:1. Дубль в этой встрече оформили Идрис Умаев, Иван Олейников и Алиев.

Второй этап предсезонной подготовки «Ахмат» начнет 1 июля в Новогорске.