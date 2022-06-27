«Ахмат» завершил подготовительные сборы в Саранске
Грозненский «Ахмат» завершил первые подготовительные сборы в Саранске. Об этом информирует пресс-служба клуба.
В заключительный день сборов клуб из Грозного провел товарический матч с «Зенитом» из Пензы, который разгромил со счетом 9:1. Дубль в этой встрече оформили Идрис Умаев, Иван Олейников и Алиев.
Второй этап предсезонной подготовки «Ахмат» начнет 1 июля в Новогорске.
Источник: https://t.me/akhmatgrozny
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