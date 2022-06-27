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«Ахмат» завершил подготовительные сборы в Саранске

Алексей Еремин
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Грозненский «Ахмат» завершил первые подготовительные сборы в Саранске. Об этом информирует пресс-служба клуба.

В заключительный день сборов клуб из Грозного провел товарический матч с «Зенитом» из Пензы, который разгромил со счетом 9:1. Дубль в этой встрече оформили Идрис Умаев, Иван Олейников и Алиев.

Второй этап предсезонной подготовки «Ахмат» начнет 1 июля в Новогорске.

Источник: https://t.me/akhmatgrozny

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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