«Спартак» показал фото Джикии в гладиаторском шлеме

«Спартак» опубликовал в Telegram-канале фотографию защитника и капитана команды Георгия Джикии в гладиаторском шлеме.

«Капитан», — написано под фото.

Вчера, 29 мая, «Спартак» обыграл «Динамо» со счетом 2:1 в финале БЕТСИТИ Кубка России.

В предыдущий раз красно-белые выигрывала трофей в 2003 году. Всего на счету команды теперь четыре победы в Кубке России (1994, 1998, 2003, 2022).