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Сегодня, 15:39

«Спартак» показал фото Джикии в гладиаторском шлеме

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Спартак» опубликовал в Telegram-канале фотографию защитника и капитана команды Георгия Джикии в гладиаторском шлеме.

«Капитан», — написано под фото.

Вчера, 29 мая, «Спартак» обыграл «Динамо» со счетом 2:1 в финале БЕТСИТИ Кубка России.

В предыдущий раз красно-белые выигрывала трофей в 2003 году. Всего на счету команды теперь четыре победы в Кубке России (1994, 1998, 2003, 2022).

Георгий Джикия
Футбол
ФК Спартак (Москва)
0
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21.05 17:00
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Матео Кассьерра

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П
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Зенит

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Краснодар

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