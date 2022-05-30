В «Спартаке» прокомментировали расставание и переговоры с Бакаевым

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал уход полузащитника Зелимхана Бакаева из московского клуба.

«Клуб благодарен Зелимхану Бакаеву, мы желаем ему удачи. Но никакие цифры и детали переговоров комментировать не будем. Знаю точно, что общение между стороной игрока и нашим руководством проходило в деловой и уважительной манере», — заявил Зеленов «СЭ».