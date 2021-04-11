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«Зенит» сыграет с «Сочи» в домашней форме

11:37
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«Зенит» сыграет с «Сочи» в домашней форме, сообщает официальный Twitter команды из Санкт-Петербурга.

«Играем в лазурном!» — говорится в публикации.

Матч 25-го тура Тинькофф РПЛ «Сочи» — «Зенит» состоится сегодня, 11 апреля. Начало встречи — в 16.30 (мск).

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