«Спартак» подтвердил уход Тила. Соглашение заключено по схеме «1+1»

«Фрайбург» арендовал у «Спартака» полузащитника Гуса Тила. Соглашение рассчитано на один сезон с возможностью продления еще на год, сообщает сайт московского клуба.

22-летний голландец перешел в «Спартак» из АЗ летом прошлого года, провел за красно-белых 24 матча и забил два мяча.

Тил — рекордная покупка в истории «Спартака». Контракт голландца с московским клубом рассчитан до лета 2023 года.