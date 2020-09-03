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«Спартак» подтвердил уход Тила. Соглашение заключено по схеме «1+1»

19:26
Гус Тил. Фото ФК «Спартак»
Гус Тил. Фото ФК «Спартак»
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«Фрайбург» арендовал у «Спартака» полузащитника Гуса Тила. Соглашение рассчитано на один сезон с возможностью продления еще на год, сообщает сайт московского клуба.

22-летний голландец перешел в «Спартак» из АЗ летом прошлого года, провел за красно-белых 24 матча и забил два мяча.

Тил — рекордная покупка в истории «Спартака». Контракт голландца с московским клубом рассчитан до лета 2023 года.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2020-09-03-gus_til_arendovan_frayburgom/

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