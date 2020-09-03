«Спартак» подтвердил уход Тила. Соглашение заключено по схеме «1+1»
19:26
«Фрайбург» арендовал у «Спартака» полузащитника Гуса Тила. Соглашение рассчитано на один сезон с возможностью продления еще на год, сообщает сайт московского клуба.
22-летний голландец перешел в «Спартак» из АЗ летом прошлого года, провел за красно-белых 24 матча и забил два мяча.
Тил — рекордная покупка в истории «Спартака». Контракт голландца с московским клубом рассчитан до лета 2023 года.
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2020-09-03-gus_til_arendovan_frayburgom/