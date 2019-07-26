"Спартак" подтвердил аренду Ломовицкого в "Арсенал"

"Спартак" на своем официальном сайте объявил об уходе в аренду полузащитника Александра Ломовицкого. Как и сообщал "СЭ", 21-летний футболист подолжит карьеру в тульском "Арсенале". Срок аренды рассчитан на один сезон.
В этом чемпионате он принял участие всего в одной игре, и не отметился результативными действиями. В прошлом сезоне Александр сделал одну результативную передачу в 17 играх. Ломовицкий является воспитанником "Спартака".
⚡ Александр Ломовицкий будет выступать за тульский «Арсенал» на правах аренды— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) July 26, 2019
Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.https://t.co/qkixhSSiE2
👏🏻 Желаем Александру удачи в играх за тульский клуб.#Ломовицкий #Спартак pic.twitter.com/PorwPF3xyX
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