"Спартак" подтвердил аренду Ломовицкого в "Арсенал"

"Спартак" на своем официальном сайте объявил об уходе в аренду полузащитника Александра Ломовицкого. Как и сообщал "СЭ", 21-летний футболист подолжит карьеру в тульском "Арсенале". Срок аренды рассчитан на один сезон.

В этом чемпионате он принял участие всего в одной игре, и не отметился результативными действиями. В прошлом сезоне Александр сделал одну результативную передачу в 17 играх. Ломовицкий является воспитанником "Спартака".