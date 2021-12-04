Агент заявил, что Дуглас Сантос не покинет «Зенит» зимой
Роберто Дантас, агент защитника «Зенита» Дугласа Сантоса, прокомментировал слухи о том, что игрок может вернуться в чемпионат Бразилии.
«Дуглас очень счастлив в «Зените». Он только недавно продлил контракт, и мы не думаем о возвращении в Бразилию.
Может ли он уйти этой зимой? Нет, мы не рассматриваем такой вариант", — приводит слова Дантаса Sport24.
27-летний Сантос в этом сезоне провел 19 матчей за клуб во всех турнирах и отдал 2 голевые передачи.
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Дополнительная информация:
https://sport24.ru/news/football/2021-12-04-agent-duglasa-santosa-my-ne-rassmatrivayem-variant-ukhoda-iz-zenita-zimoy
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