«Спартак» подписал игрока юношеской сборной России

«Спартак» подписал контракт с 17-летним полузащитником Константином Шильцовым. Воспитанник елецкого футбола перешел в «Спартак» из юниорской команды «Мастер-Сатурн».

Шильцов выступает за молодежную сборную России для игроков не старше 17 лет.