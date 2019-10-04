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«Спартак» подписал игрока юношеской сборной России

22:44

«Спартак» подписал контракт с 17-летним полузащитником Константином Шильцовым. Воспитанник елецкого футбола перешел в «Спартак» из юниорской команды «Мастер-Сатурн».

Шильцов выступает за молодежную сборную России для игроков не старше 17 лет.

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