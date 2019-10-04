«Спартак» подписал игрока юношеской сборной России
22:44
«Спартак» подписал контракт с 17-летним полузащитником Константином Шильцовым. Воспитанник елецкого футбола перешел в «Спартак» из юниорской команды «Мастер-Сатурн».
Шильцов выступает за молодежную сборную России для игроков не старше 17 лет.
? В составе красно-белых новичок — 17-летний полузащитник Константин #Шильцов. Воспитанник елецкого футбола перешел в «Спартак» из команды #ЮФО «Мастер-Сатурн». Шильцов выступает за сборную России U-17.— «Спартак» молодёжный (@fcsm_youth) October 4, 2019
??? Успехов в красно-белой форме!#СпартакМ pic.twitter.com/9dlWuEDB9z
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...