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«Спартак» поблагодарил покидающего клуб Мельгарехо

1 июля 2020, 17:08
Лоренсо Мельгарехо. Фото ФК «Спартак»
Лоренсо Мельгарехо. Фото ФК «Спартак»
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«Спартак» объявил об уходе полузащитника Лоренсо Мельгарехо. 29-летний парагваец покинул клуб в связи с истечением срока контракта.

Мельгарехо защищал цвета «Спартака» с марта 2016 года, всего на его счету 116 игр и 17 голов за красно-белых. В сезоне-2016/17 он завоевал в составе команды титул чемпионов России.

«Спартак» благодарит Лоренсо за годы, проведенные в клубе, и желает успехов в дальнейшей карьере", — говорится в заявлении «Спартака».

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2020-07-01-lorenso_melgarekho_stal_svobodnym_agentom/

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