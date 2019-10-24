«Спартак» отмечает 113-летие со дня рождения Андрея Старостина

Сегодня исполняется 113 лет со дня рождения одного из основателей «Спартака» Андрея Старостина, сообщает официальный Twitter клуба.

Сегодня исполняется 113 лет со дня рождения Андрея Петровича Старостина — одного из основателей «Спартака» и капитана нашей команды в довоенные годы. pic.twitter.com/XhTFxVuhGG — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) October 24, 2019

— Сегодня исполняется 113 лет со дня рождения Андрея Петровича Старостина — одного из основателей «Спартака» и капитана нашей команды в довоенные годы, — говорится в сообщении.

Андрей Старостин выступал за «Спартак» в качестве игрока, был капитаном команды с 1937 по 1940 год. Четырежды выиграл с командой чемпионат СССР, также завоевывала серебряные и бронзовые (дважды) медали чемпионата. Два раза выиграл Кубок СССР.

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