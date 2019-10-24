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«Спартак» отмечает 113-летие со дня рождения Андрея Старостина

14:05
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Сегодня исполняется 113 лет со дня рождения одного из основателей «Спартака» Андрея Старостина, сообщает официальный Twitter клуба.

— Сегодня исполняется 113 лет со дня рождения Андрея Петровича Старостина — одного из основателей «Спартака» и капитана нашей команды в довоенные годы, — говорится в сообщении.

Андрей Старостин выступал за «Спартак» в качестве игрока, был капитаном команды с 1937 по 1940 год. Четырежды выиграл с командой чемпионат СССР, также завоевывала серебряные и бронзовые (дважды) медали чемпионата. Два раза выиграл Кубок СССР.

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