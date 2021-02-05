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«Спартак» определился с местом проведения последнего сбора

13:48
Игроки «Спартака» на сборах. Фото ФК «Спартак»
Игроки «Спартака» на сборах. Фото ФК «Спартак»
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По информации «СЭ», «Спартак» проведет третий тренировочный сбор на базе в Тарасовке. Это решение главного тренера команды Доменико Тедеско.

На первых двух этапах подготовки московский клуб работал в Объединенных Арабских Эмиратах.

Вторая часть сезона для красно-белых начнется 20 февраля матчем против «Динамо» в 1/8 финала Кубка России. Игра пройдет на выезде, начало — в 19.30 (мск).

Свой первый матч после зимней паузы в Тинькофф РПЛ «Спартак» проведет дома 28 февраля против «Рубина». Начало — в 14.00 (мск).

(Севастиан Терлецкий)

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