«Спартак» определился с местом проведения последнего сбора

По информации «СЭ», «Спартак» проведет третий тренировочный сбор на базе в Тарасовке. Это решение главного тренера команды Доменико Тедеско.

На первых двух этапах подготовки московский клуб работал в Объединенных Арабских Эмиратах.

Вторая часть сезона для красно-белых начнется 20 февраля матчем против «Динамо» в 1/8 финала Кубка России. Игра пройдет на выезде, начало — в 19.30 (мск).

Свой первый матч после зимней паузы в Тинькофф РПЛ «Спартак» проведет дома 28 февраля против «Рубина». Начало — в 14.00 (мск).

(Севастиан Терлецкий)