Гендиректор «Динамо» рассказал, в чем преимущество бело-голубых перед конкурентами

Новый генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров в интервью «СЭ» рассказал о своем приходе в футбольный клуб и объяснил, почему принял приглашение.

— Кто стал инициатором вашего приглашения в «Динамо»?

— Председатель совета директоров Юрий Соловьев пригласил меня на встречу, рассказал о том, что было сделано в футбольном клубе «Динамо» с весны 2019 года, с момента перехода акций к Банку ВТБ, о направлениях развития клуба, о том, что уже реализовано, об идеях, которые у него есть. И могу сказать, что он поразил меня своим профессионализмом, энергией, современным и открытым мышлением, вовлеченностью абсолютно во все клубные процессы. Пожалуй, это и было ключевым фактором для меня — то что непосредственный руководитель, главный представитель владельца, настолько глубоко погружен в деятельность клуба, в том числе эмоционально, говорит не просто общие слова о развитии, но ставит конкретные реальные цели и постоянно проактивно стремится к результатам. Эта вовлеченность является не просто большим подспорьем для менеджмента, но и безусловным преимуществом «Динамо» перед конкурентами.

(Константин Алексеев)