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«Спартак» объявил об уходе врача Бутовского

14:41
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«Спартак» объявил об уходе из команды врача Михаила Бутовского.

Ранее сам Бутовский попрощался с командой, опубликовав пост в Instagram.

— Михаил Бутовский принял решение оставить должность врача первой команды «Спартака», которую занимал с лета прошлого года, — говорится в заявлении на официальном сайте красно-белых. — Сегодня перед утренней тренировкой Михаил Сергеевич попрощался с командой. «Спартак» благодарит Михаила Бутовского за проделанную работу и профессионализм. Спасибо, док! Успехов в дальнейшей карьере!

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