«Спартак» объявил об уходе врача Бутовского
14:41
«Спартак» объявил об уходе из команды врача Михаила Бутовского.
Ранее сам Бутовский попрощался с командой, опубликовав пост в Instagram.
— Михаил Бутовский принял решение оставить должность врача первой команды «Спартака», которую занимал с лета прошлого года, — говорится в заявлении на официальном сайте красно-белых. — Сегодня перед утренней тренировкой Михаил Сергеевич попрощался с командой. «Спартак» благодарит Михаила Бутовского за проделанную работу и профессионализм. Спасибо, док! Успехов в дальнейшей карьере!
?? Михаил Бутовский покидает «Спартак»— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 12, 2020
Спасибо, док! Успехов в дальнейшей карьере!https://t.co/HJUYLelEkR
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