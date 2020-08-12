«Спартак» объявил об уходе врача Бутовского

«Спартак» объявил об уходе из команды врача Михаила Бутовского.

Ранее сам Бутовский попрощался с командой, опубликовав пост в Instagram.

— Михаил Бутовский принял решение оставить должность врача первой команды «Спартака», которую занимал с лета прошлого года, — говорится в заявлении на официальном сайте красно-белых. — Сегодня перед утренней тренировкой Михаил Сергеевич попрощался с командой. «Спартак» благодарит Михаила Бутовского за проделанную работу и профессионализм. Спасибо, док! Успехов в дальнейшей карьере!