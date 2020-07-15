«Спартак» недоволен, что на Spotify нет песни МакSим «Знаешь ли ты?» в исполнении фанатов красно-белых

«Спартак» в своем Twitter отреагировал на запуск в России сервиса Spotify. В клубе отметили, что в списке доступных песен нет композиции МакSим «Знаешь ли ты?» в исполнении фанатов команды.

Ребят @SpotifyRussia, всё понимаем, у вас первый день, но классику надо добавить! ?#ЗнаешьЛиТы pic.twitter.com/oQJGRcO9He — F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) July 15, 2020

«Ребят, все понимаем, у вас первый день, но классику надо добавить!», — говорится в сообщении.

Композиция стала неофициальным гимном болельщиков «Спартака» после того, как они исполнили ее в 2014 году в Казани во время матча с «Рубином» (0:4).