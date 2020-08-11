«Спартак» назначил главу селекционного отдела и трех директоров
19:37
Новым главой селекционного отдела «Спартака» стал Нариман Акавов, информирует Sport24. На этой должности он сменил Антона Чистякова.
Также сообщается, что Леонид Травкин назначен исполнительным директором красно-белых, Леонид Юргелас — коммерческим директором, Владислав Савинков — директором по маркетингу. Ранее коммерческим директором был Алексей Власов, который покинул клуб. Исполнительным директором является Максим Власов, но он уйдет со своей должности в течение августа.
Кто стал новым скаутом «Спартака»
Дополнительная информация:
https://sport24.ru/news/football/2020-08-11-stali-izvestny-imena-novogo-glavy-selektsionnogo-otdela-spartaka-kommercheskogo-i-ispolnitelnogo-direktora
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