«Спартак» назначил главу селекционного отдела и трех директоров

Новым главой селекционного отдела «Спартака» стал Нариман Акавов, информирует Sport24. На этой должности он сменил Антона Чистякова.

Также сообщается, что Леонид Травкин назначен исполнительным директором красно-белых, Леонид Юргелас — коммерческим директором, Владислав Савинков — директором по маркетингу. Ранее коммерческим директором был Алексей Власов, который покинул клуб. Исполнительным директором является Максим Власов, но он уйдет со своей должности в течение августа.

Кто стал новым скаутом «Спартака»