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«Спартак» наказали закрытием сектора на один матч условно

15:34
3 октября. Москва. «Спартак» — «Зенит» — 1:1. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
3 октября. Москва. «Спартак» — «Зенит» — 1:1. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц огласил решение комитета по итогам матча 10-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Зенит» (1:1).

— За публичную демонстрацию зрителями нацистской символики оштрафовать «Спартак» на 200 тысяч рублей и запретить клубу допуск зрителей в сектор В206 на стадионе «Спартак» на один домашний матч условно до конца сезона, — приводит «РИА Новости» слова Григорьянца.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20201007/futbol-1578643324.html

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 10-й тур. «Спартак» — «Зенит» и другие матчи




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