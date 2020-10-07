«Спартак» наказали закрытием сектора на один матч условно

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц огласил решение комитета по итогам матча 10-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Зенит» (1:1).

— За публичную демонстрацию зрителями нацистской символики оштрафовать «Спартак» на 200 тысяч рублей и запретить клубу допуск зрителей в сектор В206 на стадионе «Спартак» на один домашний матч условно до конца сезона, — приводит «РИА Новости» слова Григорьянца.