На 41-й минуте матча 27-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Локомотив» арбитр Сергей Лапочкин наказал спартаковца Наиля Умярова 11-метровый ударом, решив, что он сбил Алексея Миранчука. До этого футболисты активно боролись друг с другом руками, было видно, что железнодорожник держал соперника за майку в области груди.

Момент сложный для оценки. Пожалуй, накал страстей можно было бы снять, если бы видеоарбитры Кирилл Левников и Константин Шаламберидзе предложили рефери посмотреть видеозапись. Мнения по поводу решения Лапочкина могут быть разными. В такой ситуации руководство департамента судейства РФС, скорее всего, поддержит арбитра. (Александр Бобров)