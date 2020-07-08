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«Спартак» — «Локомотив»: за что назначен пенальти в ворота красно-белых?

8 июля 2020, 21:37
Эпизод с пенальти в матче «Спарта» — «Локомотив». Фото Кадр из трансляции
Эпизод с пенальти в матче «Спарта» — «Локомотив». Фото Кадр из трансляции
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На 41-й минуте матча 27-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Локомотив» арбитр Сергей Лапочкин наказал спартаковца Наиля Умярова 11-метровый ударом, решив, что он сбил Алексея Миранчука. До этого футболисты активно боролись друг с другом руками, было видно, что железнодорожник держал соперника за майку в области груди.

Момент сложный для оценки. Пожалуй, накал страстей можно было бы снять, если бы видеоарбитры Кирилл Левников и Константин Шаламберидзе предложили рефери посмотреть видеозапись. Мнения по поводу решения Лапочкина могут быть разными. В такой ситуации руководство департамента судейства РФС, скорее всего, поддержит арбитра. (Александр Бобров)

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 27-й тур. «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи




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