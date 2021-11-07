На 35-й минуте матча 14-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Локомотив» арбитр Иван Сиденков принял верное решение вынести предупреждение Руслану Литвинову: защитник красно-белых сыграл безрассудно, прыгнув в Константина Марадишвили и ударив его ногой по ноге. Желтая карточка стала для спартаковца второй, и ему пришлось покинуть поле. В том эпизоде возмущение партнеров Литвинова было напрасным.