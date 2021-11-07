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Судейство

«Спартак» — «Локомотив»: судья правильно наказал Литвинова, красно-белые зря возмущались

20:03
Момент с удалением Руслана Литвинова. Момент с удалением Руслана Литвинова. Момент с удалением Руслана Литвинова. Момент с удалением Руслана Литвинова. Момент с удалением Руслана Литвинова.
Момент с удалением Руслана Литвинова.
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На 35-й минуте матча 14-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Локомотив» арбитр Иван Сиденков принял верное решение вынести предупреждение Руслану Литвинову: защитник красно-белых сыграл безрассудно, прыгнув в Константина Марадишвили и ударив его ногой по ноге. Желтая карточка стала для спартаковца второй, и ему пришлось покинуть поле. В том эпизоде возмущение партнеров Литвинова было напрасным.

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Александр Бобров все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 14-й тур: расписание и результаты матчей, «Спартак» — «Локомотив», «Сочи» — ЦСКА, «Динамо» — «Краснодар» и другие игры, новости и обзоры