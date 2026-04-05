«Спартак» — «Локомотив»: Морозов удален, Танашев остановил опасную атаку хозяев

«Локомотив» остался в меньшинстве в матче против «Спартака» в 23-м туре РПЛ.

На 72-й минуте был удален защитник железнодорожников Евгений Морозов. Главный арбитр встречи Инал Танашев остановил атаку «Спартака», чтобы показать защитнику гостей желтую карточку за фол на Манфреде Угальде. Предупреждение стало для игрока «Локо» вторым, он покинул поле.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.

Чемпионат России. Премьер-лига. 23-й тур.

05 апреля, 19:30. Лукойл Арена (Москва)

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