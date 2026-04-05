«Спартак» — «Локомотив»: Барко сравнял счет с пенальти

«Спартак» сравнял счет в матче с «Локомотивом» в 23-м туре РПЛ — 1:1.

На 67-й минуте с пенальти отличился Эсекьель Барко.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.

Чемпионат России. Премьер-лига. 23-й тур.

05 апреля, 19:30. Лукойл Арена (Москва)

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