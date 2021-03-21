«Спартак», «Локомотив» и «Краснодар» интересуются Черышевым

Три российских клуба интересуются российским полузащитником «Валенсии» Денисом Черышевым, утверждает Todofichajes. Речь идет о «Спартаке», «Локомотиве» и «Краснодаре».

Контракт 30-летнего игрока сборной России истекает в 2022 году. Его трансферная стоимость не превышает 5 миллионов евро.

Его трансфер в один из российских клубов может состояться этим летом. Как отмечается, «Краснодар» пробовал приобрести футболиста еще летом прошлого года.

В нынешнем сезоне Черышев сыграл в составе «Валенсии» 14 матчей и сделал 2 результативные передачи.

Напомним, что 19 марта Черышев вернулся в общую группу Валенсии и провел первую тренировку вместе с одноклубниками спустя два месяца.

Футболист был травмирован 24 января в матче ла лиги с «Атлетико» (1:3). Из-за повреждения Черышев не попал в список игроков сборной России, вызванных на мартовские матчи отбора к ЧМ-2022.