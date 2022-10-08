Спиридонов: «Пока для меня «Спартак» не выглядит командой, которая может спокойно победить «Крылья»

Спиридонов считает, что у «Спартака» могут быть проблемы с любой командой

Российский волейболист, болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча 12-го тура РПЛ, в котором красно-белые сыграют «Крыльями Советов».

«У «Спартака» могут быть проблемы с любой командой. Не надо задирать нос, что это «Крылья». Играть надо с любым соперником. Пока для меня «Спартак» не выглядит командой, которая может спокойно победить «Крылья Советов», и никогда так не будет выглядеть» — сказал Спиридонов «СЭ».

Матч «Спартак» — «Крылья Советов» пройдет 9 октября в 14.00 на «Открытие Банк Арене».

Москвичи после 11 туров занимают четвертое место в турнирной таблице, набрав 22 очка. Самарцы идут 11-ми (11 очков).