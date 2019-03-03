"Спартак" - "Краснодар": Ещенко не хотели пускать в ВИП-зону без аккредитации

Защитника "Спартака" Андрея Ещенко перед матчем 18-го тура РПЛ против "Краснодара" не хотели пускать в ВИП-ложу "Открытие Арены" без аккредитации. Стюарды говорили игроку: "Мы вас знаем, но у нас пропускная система". На помощь пытался прийти коммерческий директор красно-белых Александр Атаманенко.

В итоге Ещенко зашел в ложу через техническую зону. (Андрей Михайлов)

"Спартак" - "Краснодар": чемпионат России по футболу, премьер-лига, 18-й тур, онлайн-трансляция матча, начало - в 19.00 (мск)