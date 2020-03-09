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«Спартак» — «Краснодар»: Бакаев и Ларссон выйдут в стартовом составе

15:20
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Стали известны составы «Спартака» и «Краснодара» на матч 21-го тура Тинькофф-чемпионата России. Встреча пройдет в Москве и начнется в 16:30 мск.

«Спартак»: Максименко, Ещенко, Кутепов, Джикия, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Крал, Понсе, Ларссон.

Запасные: Ребров, Рассказов, Маслов, Гапонов, Мирзов, Гулиев, Мельгарехо, Маркитесов, Тиль, Соболев.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Рамирес, Фернандеш, Черников, Олссон, Кайо, Вандерсон, Ари, Берг.

Запасные: Синицын, Крицюк, Ивашин, Фьолусон, Жигулев, Уткин, Сулейманов, Сергеев.

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