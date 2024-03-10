«Спартак» проиграл «Факелу» в «Лужниках»

«Спартак» в домашнем матче проиграл «Факелу» в 20-м туре РПЛ — 0:2. Встреча проходила на стадионе «Лужники».

В первом тайме у воронежцев с пенальти гол забил Евгений Марков. Одиннадцатиметровый был назначен за фол хавбека «Спартака» Кристофера Мартинса. Главный судья встречи Артем Любимов принял решение о пенальти после подсказки ВАР. Рефери озвучил свое решение на весь стадион. Во втором тайме воронежцы удвоили преимущество после автогола Данила Пруцева.

На 69-й минуте у «Спартака» на поле вышел Георгий Джикия — защитник красно-белых провел первый матч в РПЛ с сентября 2023-го.

Красно-белые проиграли «Факелу» во второй раз в сезоне — встреча первого круга чемпионата завершилась победой воронежцев со счетом 2:0.

«Спартак» с 31 очком занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» продлил беспроигрышную серию в чемпионате до четырех матчей — 1 победа и три ничьих. Воронежцы набрали 25 очков и занимают 11-ю строчку.

30 марта «Спартак» примет «Урал» в 21-м туре РПЛ, «Факел» сыграет дома с «Оренбургом» 30-го числа.